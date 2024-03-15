Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее итогам стало известно, что мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», лондонский «Арсенал» — с мюнхенской «Баварией»; мадридский «Атлетико» — с дортмундской «Боруссией», а «Барселона» — с парижским ПСЖ.

Первые матчи в парах пройдут 9 и 10 апреля. Ответные поединки состоятся через неделю.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда со счетом 1:0 победила миланский «Интер». В нынешнем сезоне итальянская команда в 1/8 финала уступила «Атлетико».