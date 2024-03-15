Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
7:4
1-я четверть
live
МБА
Winline Кубок России|1/2 финала
Зенит
Сегодня
18:00 (Мск)
Уралмаш
Winline Кубок России|1/2 финала
Кёльн
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|26-й тур
Эмполи
Сегодня
22:45 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|29-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|29-й тур
Тулуза
Сегодня
23:00 (Мск)
Лион
Франция - Лига 1|26-й тур
14:42, 15 марта 2024Спорт

Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: Molly Darlington / Reuters

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее итогам стало известно, что мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», лондонский «Арсенал» — с мюнхенской «Баварией»; мадридский «Атлетико» — с дортмундской «Боруссией», а «Барселона» — с парижским ПСЖ.

Первые матчи в парах пройдут 9 и 10 апреля. Ответные поединки состоятся через неделю.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда со счетом 1:0 победила миланский «Интер». В нынешнем сезоне итальянская команда в 1/8 финала уступила «Атлетико».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      Создано новое лечение против неизлечимой опухоли мозга

      Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за лавиноопасности

      Цены на российскую пшеницу стали расти впервые с начала года

      Власти рассказали подробности об отражении атаки БПЛА в Калужской области

      В Петербурге нашли уникальное место

      Российские суды подали исков к Clearstream на 74 миллиона евро

      В морском порту Новороссийска ввели запрет на плавание судов

      В ФСБ рассказали о задержании россиянина за передачу данных об ОПК Украине

      Медведев проголосовал на выборах президента России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше