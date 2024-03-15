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18:11, 15 марта 2024Путешествия

Телохранитель раскрыл пугающую причину не оставлять шторы открытыми в отеле

The Express: телохранитель рекомендовал закрывать шторы в отеле из-за слежки

Фото: Unsplash

Телохранитель и следователь раскрыл пугающую причину не оставлять шторы в номере отеля открытыми из-за возможной слежки. Его рекомендации приводит The Express.

По словам Аарона Бонда, если номер просматривается из окон противоположных корпусов гостиницы, необходимо всегда держать шторы закрытыми. В противном случае постоялец рискует быть ограбленным, потому что воры могут наблюдать и ждать, пока тот покинет номер.

Телохранитель также посоветовал не обсуждать свои планы громко на публике, чтобы не предоставлять потенциальным грабителям информацию о том, когда номер будет пуст.

Ранее бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Она объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать личные вещи. По ее словам, необходимо положить в сейф вместе с другими вещами именно ту обувь, в которой вы собираетесь выходить в день отъезда.

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      Зарина Дзагоева
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