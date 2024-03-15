Тодоренко рассказала о связанном с профессией страхе

Популярная российская блогерша Регина Тодоренко, прославившаяся как ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка», призналась, что боялась потерять интерес аудитории из-за рождения детей. Связанный с профессией страх она раскрыла в интервью для журнала «ОК!».

«Я боялась рожать и показывать детей, потому что волновалась, что публике, которая меня так любила, которая со мной была так долго (в основном это девчонки 15-17 лет), я перестану быть интересной. Так и случилось!» — рассказала Тодоренко.

При этом ведущая отметила, что после того, как она стала матерью, у нее появились новые поклонники. Как уточнила ведущая, ими стали женщины в возрасте от 25 до 35 лет. «Я уже не та безудержная Регина-путешественница, которая ночевала на краю земли в племенах аборигенов. (...) Сейчас я — жена и мама двоих детей, у меня появилась колоссальная ответственность», — добавила она.

Ранее Тодоренко рассказала об изменениях, которые произошли с ней после 30 лет. По словам телезвезды, у нее ухудшилось качество кожи и появились морщины.

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. В 2018 году у супругов родился сын Михаил, в 2022 году — сын Мирослав.