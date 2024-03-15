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15:21, 15 марта 2024Бывший СССР

Токаев допустил изменение герба Казахстана

Токаев: стилистика герба Казахстана может быть изменена

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Стилистика герба Казахстана может быть изменена, если общество выразит подобный запрос. Об этом сообщил презмдент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

«Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны. То же самое относится и к государственному гимну, который емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа», — сказал Токаев.

При этом он добавил, что профессионалы и неравнодушные граждане называют герб сложным для восприятия, содержащим эклектику и признаки советской эпохи. Президент допустил создание в будущем специальной комиссии, которая «рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии».

Глава государства назвал государственные символы «зримым воплощением нашей национальной идентичности» и сообщил, что в настоящее время идет конкретная работа по систематизации и приведению к единому стандарту символики городов и областей.

Ранее дизайн государственного флага изменили в Киргизии. По словам одного из инициаторов законопроекта депутата, Улана Примова, лучи примут форму, «четко напоминающую лучи солнца».

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      Алевтина Запольская
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