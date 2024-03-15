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19:40, 15 марта 2024Путешествия

Турист на мотоцикле был затоптан диким зверем и не выжил

Daily Mirror: турист из Италии был затоптан слоном на Шри-Ланке и не выжил

Фото: Unsplash

На Шри-Ланке слон затоптал ехавшего на мотоцикле туриста из Италии. Об этом пишет Daily Mirror.

Уточняется, что трагедия произошла в городе Поттувил на восточном побережье популярной курортной страны Азии. Дикий зверь напал на 50-летнего Гинчино Пауло, который путешествовал на двухколесном транспорте со своим другом.

Скорая помощь доставила раненого путешественника в ближайшую больницу, но он не выжил. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее в джунглях Перу ягуар набросился на группу туристов с гидом и попал на видео. На опубликованных в сети кадрах животное сначала издалека наблюдает за людьми, а затем прыгает в их сторону.

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      Марина Черняк
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