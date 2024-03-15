Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:48, 15 марта 2024Культура

Уволенная из «Мандалорца» актриса поделилась переживаниями

Джина Карано рассказала о своих переживаниях после увольнения из «Мандалорца»

Фото: Invision for the Television Academy / AP

Американская актриса и боец MMA Джина Карано, которая была уволена из сериала «Мандалорец», рассказала о своих переживаниях из-за произошедшего. Ее слова приводит The Hollywood Reporter.

Карано поделилась, что не могла перестать плакать, когда узнала об увольнении. «Не то чтобы я не предполагала, что нечто подобное может произойти. Я просто не могла себе представить, что они сделают столь ужасное заявление обо мне после совместной работы — самая влиятельная развлекательная компания в мире так говорит обо мне», — сказала актриса.

Она назвала произошедшее с ней «одной из самых агрессивных и ненужных отмен в истории Голливуда».

В 2021 году студия Lucasfilm, принадлежащая Disney, отказалась от сотрудничества с Карано, после того как она сравнила США с нацистской Германией.

В ответ на это актриса заявила, что ее коллеги-мужчины тоже делились своим мнением по поводу политической ситуации. При этом публичные высказывания артистов никак не сказались на их карьере, а слова Карано были расценены как попытка разжечь ненависть, вследствие чего ее уволили.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      В Петербурге нашли уникальное место

      Нетаньяху одобрил план военной операции в Рафахе

      В WhatsApp появится новая функция

      Россиян предупредили о резком подорожании пива весной

      ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области

      Нарколог развеял главный миф о женском алкоголизме

      Алексей Панин посмеялся над скандальными высказываниями Кологривого

      Создатель игр SnowRunner и World War Z прекратил работу в России

      Лукашенко поблагодарил бога за отсутствие войск НАТО под Смоленском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше