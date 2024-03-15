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13:04, 15 марта 2024Россия

В Белгороде снова запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе снова запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

Граждан, которые находятся дома, он призвал укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Жителей, которых тревога застала на улице, он попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Белгородской области утром в пятницу, 15 марта, перехватили семь снарядов чешской РСЗО Vampire. Тогда в регионе действовал сигнал ракетной опасности, который отменили спустя 13 минут. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Никита Абрамов
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