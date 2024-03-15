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08:41, 15 марта 2024Мир

В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву боевого лазера

Минобороны Британии не планирует передавать Киеву боевые лазеры DragonFire

Фото: British Defence Ministry / Globallookpress.com

Лондон не планирует передавать Киеву и размещать на Украине лазерное оружие DragonFire в рамках тестирования. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на Минобороны Великобритании.

После того, как британское военное ведомство продемонстрировало работу боевого лазера, ряд украинских политиков заявили, что Украина готова использовать эту новинку для защиты своего неба. В Лондоне ответили, что DragonFire пока находится на стадии разработки, и планов передачи его кому-либо нет.

12 марта испытания лазерного оружия DragonFire показали на видео. На записи видны полевые и стендовые испытания боевого лазера. Ролик демонстрирует работу системы обнаружения и целеуказания. Также на видео показаны испытания DragonFire на стендовых мишенях и кадры полевых тестов на полигоне в Шотландии.

Точная дальность действия системы засекречена, однако в ведомстве сообщили, что комплекс предназначен для поражения целей в пределах прямой видимости. Там добавили, что DragonFire сможет сбивать «любые видимые цели». По утверждению разработчика, стоимость одного выстрела из лазерного оружия составляет менее десяти фунтов.

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      Марина Совина
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