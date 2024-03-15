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09:06, 15 марта 2024Мир

В ЕС оценили шансы премьера Польши помирить Шольца и Макрона

Politico: Туск не сможет легко исправить отношения Шольца и Макрона

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск не сможет легко исправить отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так шансы польского премьера помирить своих коллег на предстоящей трехсторонней встречи оценили эксперты, сообщает Politico.

По словам профессора права в Высшей коммерческой школе Парижа Альберто Алеманно, Туск еще может «изменить правила игры» в отношениях Макрона и Шольца. «Он возглавляет процесс редемократизации своей страны, его позиция сильна, он действительно может выступать в роли посредника и получать от лидеров максимальную пользу», — объяснил он.

В свою очередь, чиновник из Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас усомнился в способности польского премьера легко исправить франко-германские отношения. «Источники разногласий между Францией и Германией лежат вне досягаемости Туска. Есть разные подходы по ряду вопросов и взаимное недоверие между Шольцем и Макроном», — добавил он.

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Как отмечает издание, одной из основных причин конфликта между лидерами является противоборствующая политика в отношении конфликта на Украине. «Германия по-прежнему рассчитывает на лидерство в сфере безопасности в Европе, в то время как Франция вынашивает видение "Европы, которая защищает"», — говорится в публикации.

Однако помимо сложных политических проблем между Шольцем и Макроном существует и личная антипатия, что во многом усложняет процесс их примирения.

Ранее Макрон заявил, что Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира в регионе. Он подчеркнул, что Париж делает все возможное, чтобы помочь Киеву победить.

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      Виктория Кондратьева
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