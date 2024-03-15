В ФСБ рассказали о задержании россиянина за передачу данных об ОПК Украине

ФСБ задержала жителя Пензенской области за передачу ВСУ данных об объекте ОПК

Сотрудники ФСБ задержали жителя Пензенской области за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных о местном предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

В ведомстве сообщили, что обвиняемый в течение 2023 года неоднократно собирал и передавал через Telegram сведения об объекте ОПК представителям ВСУ. Отмечается, что предприятие выполняет государственный оборонный заказ.

Ранее сообщалось, что задержанным оказался 58-летний охранник торгового центра (ТЦ) «Горизонт».