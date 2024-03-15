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15:00, 15 марта 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о задержании россиянина за передачу данных об ОПК Украине

ФСБ задержала жителя Пензенской области за передачу ВСУ данных об объекте ОПК
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Пензенской области за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных о местном предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

В ведомстве сообщили, что обвиняемый в течение 2023 года неоднократно собирал и передавал через Telegram сведения об объекте ОПК представителям ВСУ. Отмечается, что предприятие выполняет государственный оборонный заказ.

Ранее сообщалось, что задержанным оказался 58-летний охранник торгового центра (ТЦ) «Горизонт».

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