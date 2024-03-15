В Индии одобрили разработку истребителя пятого поколения

Defense News: кабмин Индии одобрил разработку истребителя пятого поколения AMCA

Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил продолжение разработки истребителя пятого поколения в рамках программы Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что работу над самолетом возглавляет государственное агентство по развитию авиации и компания Hindustan Aeronautics. В начале марта кабмин выделил 1,8 миллиарда долларов на проектирование, разработку и летные испытания двухмоторного самолета.

Директор проекта AMCA в агентстве Кришна Раджендра отметил, что планируется создание пяти прототипов самолета, а первый полет истребителя состоится до конца 2028 года. Военно-воздушные силы Индии планируют получить семь эскадрилий новых самолетов.

Бывший летчик-испытатель морской авиации Индии Санджив Кумар предположил, что самолет получит разрешение на эксплуатацию не ранее 2040 года. Первые две эскадрильи AMCA планируют оснастить двигателями General Electric F414 с тягой 9,9 тысячи килограмм-сил, а следующие самолеты получат двигатель с управляемым вектором тяги, который будет развивать тягу до 11,3 тысячи килограмм-силы.

Ранее в марте стало известно, что Минобороны США одобрило серийное производство истребителя пятого поколения F-35 Lightning II после пятилетней задержки. Решение последовало за оценкой результатов эксплуатационных испытаний самолета.