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14:28, 15 марта 2024Экономика

В Китае резко снизился объем банковского кредитования

Объем банковского кредитования в КНР упал более чем втрое после рекордного роста

Фото: Edgar Su / Reuters

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае снизился в феврале более чем втрое, до 1,45 триллиона юаней (201,5 миллиарда долларов) после рекордной уровня показателя в первом месяце 2024 года, со ссылкой на отчет Народного банка страны сообщает «Интерфакс».

В январе кредитование в юанях увеличилось почти до пяти триллионов по сравнению с 1,17 триллиона в декабре, что стало максимумом для соответствующей статистики, ведущейся с 2004 года. В среднем объемы выдачи кредитов в КНР в 2023 году составляли около 1,9 триллиона юаней с совокупным объемом в 22,75 триллиона, писало Reuters.

Также отмечается, что в феврале в КНР резко снизился и суммарный показатель нового финансирования, включающий банковские кредиты, забалансовые кредиты, размещение акций и облигаций. В сравнении с январскими 6,5 триллиона юаней он составил только 1,56 триллиона, хотя эксперты Trading Economics прогнозировали его на уровне 2,22 триллиона юаней.

Ранее стало известно, что власти Китая могут впервые разрешить местным банкам выдавать необеспеченные кредиты с целью спасения проблемных застройщиков. Эксперты Bloomberg отмечали, что массовая выдача необеспеченных кредитов может представлять определенные риски для финансового сектора страны.

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      Дмитрий Воронин
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