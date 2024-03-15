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11:19, 15 марта 2024Россия

В Крыму воспитанникам детсада заклеили рты во время визита чиновников

В крымском детсаде воспитанникам заклеили рты во время визита чиновников

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Крыму воспитанникам детского сада заклеили рты скотчем во время визита чиновников. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, няня одного из севастопольских детсадов посчитала, что от детей исходит слишком много шума во время приезда в учреждение комиссии департамента образования.

После того как о случившемся стало известно родителям, няня назвала свои действия игрой в тишину. Заведующая детсадом сообщила, что сотрудница подписала заявление об увольнении по собственному желанию. Несмотря на это Следственный комитет начал проверку.

Ранее в один из волгоградских детских садов пришел священник и окропил детей святой водой. Воспитатели представили его детям как волшебника. Мать одного из детей заявила, что приход в дошкольное учреждение священнослужителя мог травмировать психику детей. Заведующая не нашла в этом ничего плохого и пояснила, что поскольку приход служителя был бесплатным, он не нуждался в согласовании с родителями воспитанников.

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      Алан Босиков
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