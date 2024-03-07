В российском детсаде священник под видом волшебника окропил детей «от болезней»

В Волгограде священник окропил детей от болезней, его представили как волшебника

В одном из волгоградских детсадов священник окропил всех детей святой водой. Воспитанникам перед приходом священнослужителя его представили как волшебника, сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн», в редакцию которого обратилась мать одного из воспитанников.

По словам женщины, священник пришел в дошкольное учреждение по просьбе заведующей. Горожанка отметила, что родителей никто не предупреждал о визите, и заявила, что детсад посещают дети разных национальностей. Появление священника «с кадилом и святой водой» могло травмировать психику воспитанников, добавила волгоградка.

Сотрудники детского сада, с которыми удалось связаться журналистам издания, подтвердили факт прихода священника и заявили, что не видят в этом ничего плохого. В детсаде добавили, что администрация не обязана информировать родителей о бесплатных мероприятиях, и напомнили, что священники работают и в городских школах. «Никто детей в православную религию не заманивал», — резюмировал сотрудник дошкольного учреждения.

Ранее в Подмосковье священник освятил пункт выдачи маркетплейса OZON. Мужчина пояснил, что сделал это по просьбе знакомых. Исходила ли инициатива от руководства компании, священник не уточнил.