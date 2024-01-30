Священник из канцелярии Дома Романовых освятил пункт OZON в Подмосковье

Священник РПЦ Сергей Белавенец освятил пункт выдачи OZON в Подмосковье

В Подмосковье освятили пункт выдачи маркетплейса OZON, в обряде принял участие священник РПЦ, сотрудник канцелярии Императорского дома Романовых иеромонах Никон (Сергей Белавенец). Информация об этом опубликована на странице священнослужителя во «ВКонтакте».

Как написал сам отец Никон, о проведении обряда его попросили друзья. Исходила ли инициатива об освящении от друзей в пункте выдачи или в руководстве компании, священник не уточнил.

На сайте Императорского дома сообщается, что отец Никон занимает должность начальника образованного Управления Канцелярии Главы Российского Императорского Дома по историко-мемориальной деятельности.

Русская православная церковь регулярно освящает различные объекты. Так в 2008 году освящению подверглась атомная подводная лодка (АПЛ) «Кострома», в 2014 году была освящена тяжелая ракета-носитель «Ангара», а в 2017 году — АПЛ «Казань». Также в 2023 году священники освятили Запорожскую атомную электростанцию.

Освящению могут подвергаться не все объекты — в 2021 году РПЦ запретила освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты.