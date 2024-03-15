В Литве рассказали о планах министра обороны уйти в отставку

LRT: министр обороны Литвы Анушаускас планирует уйти в отставку

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас планирует уйти в отставку. О планах главы литовского минобороны сообщило LRT со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в субботу, 16 марта, с министром встретится президент республики Гитанас Науседа. При этом, пресс-секретарь главы государства Ридас Ясюленис рассказал, что Анушаускас сам запросил встречу.

Также отмечается, что 15 марта глава минобороны Литвы провел встречу с премьер-министром Ингридой Шимоните, где подал заявление о своей отставке. Сам Анушаускас отказался комментировать журналистам эту информацию.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в стране введут налог на оборону. Он подчеркнул, что пополнить оборонный бюджет Литва может повысив НДС и корпоративный налог, а также привлекая заемные средства.