В Москве запретят ездить и ходить по некоторым улицам

Ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта и пешеходов

Ряд улиц в центре Москвы на два дня перекроют для движения транспорта и пешеходов. О том, что в столице временно запретят передвигаться по некоторым локациям, сообщается в Telegram-канале местного департамента транспорта.

Ограничения для пешеходов и автомобилистов будут действовать с 0:01 16 марта до 06:00 18 марта на улице Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади.

Также будет временно закрыто движение только для транспорта с 06:00 18 марта до окончания мероприятия на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до улицы Болотная, площади Васильевский Спуск от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста и улице Москворецкая от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Помимо этого, парковка будет временно запрещена с 0:01 16 марта до окончания мероприятия а улицах Ильинка и Варварка и с 00:01 18 марта до окончания мероприятия на улице Москворецкая, на Фрунзенской и Подгорной набережных.

В декабре в Москве временно перекрыли автомобильное движение по Кутузовскому проспекту.