В Москве перекрыли Кутузовский проспект

В Москве перекрыли автомобильное движение по Кутузовскому проспекту

В Москве временно перекрыли автомобильное движение по Кутузовскому проспекту. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

О приостановке движения по столичной магистрали в четверг, 7 декабря, сообщают застрявшие на дороге водители. По их словам, машины стоят в пробке и не могут проехать дальше больше часа. «Невозможно развернуться, выехать на Садовое», — рассказал один из очевидцев.

Сотрудники ГИБДД объяснили, что перекрытие Кутузовского проспекта связано с разгрузкой Садового кольца. Отмечается, что пробки в городе днем достигли семи баллов. В Дептрансе подчеркнули, что затрудненное движение на дорогах не имеет отношения к перекрытиям улиц в связи с визитом в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси.

В октябре на Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей. В сеть попало видео с места происшествия.