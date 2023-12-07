Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:49, 7 декабря 2023Среда обитания

В Москве перекрыли Кутузовский проспект

В Москве перекрыли автомобильное движение по Кутузовскому проспекту

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве временно перекрыли автомобильное движение по Кутузовскому проспекту. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

О приостановке движения по столичной магистрали в четверг, 7 декабря, сообщают застрявшие на дороге водители. По их словам, машины стоят в пробке и не могут проехать дальше больше часа. «Невозможно развернуться, выехать на Садовое», — рассказал один из очевидцев.

Сотрудники ГИБДД объяснили, что перекрытие Кутузовского проспекта связано с разгрузкой Садового кольца. Отмечается, что пробки в городе днем достигли семи баллов. В Дептрансе подчеркнули, что затрудненное движение на дорогах не имеет отношения к перекрытиям улиц в связи с визитом в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси.

В октябре на Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей. В сеть попало видео с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Два дня она была сама не своя» Что известно о первой в истории России девочке, устроившей расстрел в школе

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      В Москве перекрыли Кутузовский проспект

      Описано поведение восьмиклассницы из Брянска за пару дней до стрельбы

      Российским вкладчикам объяснили опасность оставлять деньги в банке

      Живущий в США российский комик пожаловался на местную колбасу

      Дизайнер назвал россиянам самую модную зимнюю обувь

      Госдума приняла закон о сдаче экзамена для получения охотничьего билета

      В Кремле оценили возможность национализации «Балтики»

      Оценена роль прямого вмешательства США в ситуацию на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости