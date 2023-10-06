На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь автомобилей

Два человека пострадали из-за столкновения 7 авто на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП — там столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации авторов канала, пострадали два человека, им оказывают помощь на месте аварии. Подробностей о том, почему произошла авария, не приводится.

На кадрах с места аварии видно, что на правой полосе находятся несколько автомобилей, пострадавших в аварии, а также сотрудники экстренных служб.

Как уточняют «Известия», авария произошла близ торгового центра «Времена года».

Ранее авария на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которой сгорел автомобиль BMW, попала на видео. На записи видео, как машина вылетела на тротуар, после чего врезалась в столб уличного освещения и загорелась.