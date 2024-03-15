В российском городе впервые клонировали корову

Ученые в городе Усть-Лабинске Краснодарского края впервые клонировали корову

Российские ученые из лаборатории «Альтраген» в городе Усть-Лабинске Краснодарского края впервые клонировали корову. Об этом пишет «Блокнот».

По данным издания, теленок-клон родился весом в 70 килограммов. Обычно такого веса животные достигают к двум месяцам жизни.

По словам специалистов, «оригинальная» корова и ее копия абсолютно идентичны. «Также метод хорош для клонирования исчезающих видов животных», — заявил руководитель лаборатории Сергей Яковенко.

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