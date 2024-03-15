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16:00, 15 марта 2024Моя страна

В российском городе впервые клонировали корову

Ученые в городе Усть-Лабинске Краснодарского края впервые клонировали корову

Кадр: «Россия 24»

Российские ученые из лаборатории «Альтраген» в городе Усть-Лабинске Краснодарского края впервые клонировали корову. Об этом пишет «Блокнот».

По данным издания, теленок-клон родился весом в 70 килограммов. Обычно такого веса животные достигают к двум месяцам жизни.

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По словам специалистов, «оригинальная» корова и ее копия абсолютно идентичны. «Также метод хорош для клонирования исчезающих видов животных», — заявил руководитель лаборатории Сергей Яковенко.

Ранее в марте в Краснодарском крае житель поселка Приазовский в Темрюкском районе вышел на прогулку и неожиданно нашел палеоскелет древнего кита цетотерия. Россиян шел по побережью, когда заметил обнажившийся каменный пласт с останками неизвестного древнего морского обитателя.

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      Фариза Бацазова
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