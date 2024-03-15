Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 15 марта 2024Россия

В российском регионе избирателям стали наливать водку

В Кузбассе на избирательном участке голосующим начали наливать водку

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В городе Прокопьевск Кемеровской области местные жители сообщили, что на одном из избирательных участков, оборудованном в школе, голосующим начали наливать водку. Соответствующий пост опубликован в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

«Подписчик сообщил, что в школе N°14 города Прокопьевск на выборы завлекают как могут. "Выборные 100 грамм" ждут всех голосующих», — говорится в сообщении.

В свою очередь директор школы в беседе с NGS42.RU подтвердила, что алкоголь дают попробовать пришедшим проголосовать. По ее словам, на самом избирательном участке водку не дегустируют. Алкоголь находится в зоне вестибюля.

«Да, на территории школы, но сейчас образовательный процесс не идет. Водка у нас хорошая, люди пробуют, закусывают пирожком и идут голосовать», — пояснила она.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      Девушка попыталась достать упавшие наушники и попала в конвейер

      Человечеству предложили питаться питонами

      Стали известны подробности ДТП с участием осужденного легионера «Спартака» в ОАЭ

      На Украине отвергли идею о конкуренции с оборонной промышленностью Европы

      В Петербурге нашли уникальное место

      Швеция решила помочь Украине скутерами

      Москвичам спрогнозировали погоду на выходные

      Россиянка бросила в урну для голосования коктейль Молотова

      Компании из Нидерландов запретили судиться с «Газпром экспортом» вне России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше