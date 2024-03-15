В российском регионе избирателям стали наливать водку

В Кузбассе на избирательном участке голосующим начали наливать водку

В городе Прокопьевск Кемеровской области местные жители сообщили, что на одном из избирательных участков, оборудованном в школе, голосующим начали наливать водку. Соответствующий пост опубликован в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

«Подписчик сообщил, что в школе N°14 города Прокопьевск на выборы завлекают как могут. "Выборные 100 грамм" ждут всех голосующих», — говорится в сообщении.

В свою очередь директор школы в беседе с NGS42.RU подтвердила, что алкоголь дают попробовать пришедшим проголосовать. По ее словам, на самом избирательном участке водку не дегустируют. Алкоголь находится в зоне вестибюля.

«Да, на территории школы, но сейчас образовательный процесс не идет. Водка у нас хорошая, люди пробуют, закусывают пирожком и идут голосовать», — пояснила она.