В Сеуле объяснили отмену спектакля с российской примой-балериной

В Сеуле объяснили отмену спектакля с балериной Захаровой «возможной опасностью»

В Сеуле объяснили отмену спектакля Modanse с примой-балериной Большого театра Светланой Захаровой. Комментарий агентства VIBE, которое представляет интересы организаторов постановки, приводит ТАСС.

«Мы приняли решение, исходя из представлений о возможных опасностях для артистов и зрителей. Шантажа или давления с требованием отменить выступление не было», — заявили в агентстве, не уточнив, о каких опасностях идет речь.

Постановка с российской танцовщицей должна была состояться в Сеуле с 17 по 21 апреля. Перед отменой спектакля посольство Украины в Республике Корея выразило протест в связи с выступлением Захаровой. От Южной Кореи потребовали приостановки культурного сотрудничества с Россией. Позицию украинских дипломатов поддержали представители Евросоюза.