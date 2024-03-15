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10:04, 15 марта 2024Культура

Спектакль с российской балериной отменили в Сеуле после протеста Украины

Спектакль с балериной Захаровой отменили в Сеуле после протеста Украины

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спектакль Modanse с примой-балериной Большого театра Светланой Захаровой отменили в столице Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Постановка с российской танцовщицей должна была пройти в Сеуле с 17 по 21 апреля. В Сеульском центре искусств пояснили, что отмена продиктована соображениями безопасности. Представители площадки принесли извинения и обещали вернуть зрителям деньги за билеты.

Организатор гастролей компания InArts Production поддержала позицию Сеульского центра искусств и заявила, что начала «планировать это событие еще до пандемии».

Перед отменой спектакля посольство Украины в Республике Корея выразило протест в связи с выступлением Захаровой. От Южной Кореи потребовали приостановки культурного сотрудничества с Россией. Позицию украинских дипломатов поддержали представители Евросоюза.

В российском посольстве в Сеуле обвинили украинских и европейских дипломатов в бестактности. С 16 по 18 апреля в Сеуле планируется показ программы Ballet Gala Concert от Большого театра. Украинские дипломаты также выступили против мероприятия.

Ранее концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса отменили на Венском фестивале после требований украинцев.

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      Мария Рюрикова
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