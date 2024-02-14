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10:29, 14 февраля 2024Культура

Концерт российского дирижера отменили в Вене после требований украинцев

Концерт российского дирижера Курентзиса отменили в Вене по требованию украинцев

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса отменили на Венском фестивале после требований украинского дирижера Оксаны Лынив и других музыкантов. Об этом сообщает портал iefimerida.gr.

Курентзис должен был выступить на фестивале 12 июня, исполнив «Военный реквием» Бенджамина Бриттена в Бургтеатре с оркестром SWR. Концерт Лынив состоится 2 июня, она будет дирижировать Киевским симфоническим оркестром в реквиеме «Бабий Яр» украинца Евгения Станковича.

«В ходе дискуссий последних дней стало ясно, что презентация обоих концертов в рамках Венского фестиваля в настоящее время невозможна», — уточнили организаторы. По словам нового директора Венского фестиваля швейцарца Мило Рау, Лынив и другие ее соотечественники отказались от выступлений, узнав о концерте Курентзиса.

«К сожалению, это означает, что нет другого выхода, кроме как отменить запланированный концерт под руководством Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста», — заключил Рау.

Ранее финский художественный музей «Атенеум» заменил национальность художника Ильи Репина с русской на украинскую.

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