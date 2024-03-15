Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:56, 15 марта 2024Среда обитания

В США прошел ураган

Ураган в Огайо разрушил дома и лишил жизни двух человек

Фото: Jocelyn Augustino / Fema

В американском штате Огайо в ночь на пятницу, 15 марта, прошел ураган. Об этом сообщает Associated Press.

Ураган унес жизни двоих человек. Травмы, в том числе тяжелые, получили более 20 жителей штата. Из-за разгула стихии были разрушены жилые дома и офисы. На западе Огайо, а также на востоке штата Индиана тысячи человек лишились электричества.

Во время шторма в Огайо был объявлен второй уровень опасности, такие же предупреждения действовали в некоторых других штатах. Ожидается, что ненастье перейдет на юго-восток США в пятницу, 15 марта.

Ранее аналитики крупнейшей в мире перестраховочной компании Munich Re пришли к выводу, что в 2023 году стихийные бедствия нанесли человечеству ущерб в 250 миллиардов долларов. Речь в докладе шла о вреде, нанесенном землетрясениями и ураганами. При этом специалисты предсказали, что в будущем грозы и ураганы будут учащаться и приносить все больше разрушений.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      Федор Добронравов отменил все спектакли на год вперед по состоянию здоровья

      В США прошел ураган

      Раскрыт «царский подарок» Петра I

      На Марсе обнаружили гигантский вулкан

      Минобороны заявило о пресечении эвакуации диверсантов из Белгородской области

      Россиянка вылила краску в урну для бюллетеней и попала под статью

      ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Брянске

      НАТО обвинили в обстреле Запорожской области ВСУ во время выборов президента

      Стали известны пары полуфинала Пути РПЛ Кубка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше