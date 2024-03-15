В США прошел ураган

Ураган в Огайо разрушил дома и лишил жизни двух человек

В американском штате Огайо в ночь на пятницу, 15 марта, прошел ураган. Об этом сообщает Associated Press.

Ураган унес жизни двоих человек. Травмы, в том числе тяжелые, получили более 20 жителей штата. Из-за разгула стихии были разрушены жилые дома и офисы. На западе Огайо, а также на востоке штата Индиана тысячи человек лишились электричества.

Во время шторма в Огайо был объявлен второй уровень опасности, такие же предупреждения действовали в некоторых других штатах. Ожидается, что ненастье перейдет на юго-восток США в пятницу, 15 марта.

Ранее аналитики крупнейшей в мире перестраховочной компании Munich Re пришли к выводу, что в 2023 году стихийные бедствия нанесли человечеству ущерб в 250 миллиардов долларов. Речь в докладе шла о вреде, нанесенном землетрясениями и ураганами. При этом специалисты предсказали, что в будущем грозы и ураганы будут учащаться и приносить все больше разрушений.