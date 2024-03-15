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15:01, 15 марта 2024Россия

Власти рассказали подробности об отражении атаки БПЛА в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: один БПЛА сбили системы ПВО, еще три — системы РЭБ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

При атаке четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Калужскую область одно устройство сбили системами противовоздушной обороны (ПВО), еще три подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие подробности рассказал губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьезных повреждений. Предприятие продолжает свою работу», — рассказал подробности глава области.

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Ночью 15 марта появилась информация об обезвреживании четырех беспилотных аппаратов в Дзержинском районе Калужской области. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет, отметил тогда Шапша.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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