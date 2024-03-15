На Марсе обнаружили гигантский вулкан

На марсианском нагорье Тарсис обнаружили гигантский разрушенный вулкан

Ученые обнаружили новый гигантский вулкан на Марсе и возможный слой погребенного льда в восточной части марсианского вулканического нагорья Тарсис недалеко от экватора планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Гигантский щитовой вулкан был сильно разрушен, поэтому он оставался незамеченным, несмотря на то, что он появлялся на многих изображениях, сделанных межпланетными космическими аппаратами, начиная с Mariner 9 в 1971 году. Он располагается на границе между Лабиринтом Ночи, представляющим собой сеть пересекающихся каньонов, и гигантской системой каньонов Долина Маринер.

Структура, временно обозначенная как Вулкан Ночи (Noctis volcano), имеет высоту более 9022 метра и ширину 450 километров. Гигантские размеры вулкана указывают на то, что он был активен в течение очень долгого времени. В его юго-восточной части находятся недавние вулканические отложения, под которыми, вероятно, присутствует лед.

Вулкан был открыт при тщательном геологическом анализе региона. Центральная область структуры характеризуется несколькими возвышениями, образующими дугу, достигающую максимальной высоты. Пологие внешние склоны, высота которых снижается по сторонам от вершины, простираются на 225 километров в разных направлениях. Остаток вулканической кальдеры располагается почти в самом центре. По периметру структуры встречаются остатки потоков лавы, пирокластические отложения и отложения гидратированных полезных ископаемых.

Также рядом с вулканом обнаружили вулканические отложения площадью 5000 квадратных километров, которые представляют собой низкие, округлые и удлиненные холмы. Эта местность интерпретируется как поле насыпей, образовавшихся в результате взрывного выброса пара, когда слой горячих вулканических материалов контактирует с поверхностью воды или богатыми льдом отложениями.