Избирком Херсонской области: ВСУ обстреляли избирательный участок в Брилевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли избирательный участок в селе Брилевка в Херсонской области. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины не прекращают обстреливать мирное население Херсонщины. К сожалению, свобода волеизъявления граждан для киевского режима — как кость в горле», — говорится в сообщении.

Как отметили в избиркоме, в результате взрыва пострадали люди, им оказывают помощь. Остальных избирателей эвакуировали из зданий. Кроме того, ВСУ также нанесли удары по избирательным пунктам в городе Каховка.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что дипведомство внимательно отслеживает попытки властей Украины повлиять на избирательный процесс в новых регионах России. По его словам, в МИД зафиксировали попытки распространения провокационной и фейковой информации со стороны Киева о закрытии избирательных участков.