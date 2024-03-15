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16:35, 15 марта 2024Бывший СССР

В МИД увидели попытки Украины повлиять на выборы в новых регионах России

Мирошник: Украина пытается повлиять на избирательный процесс в новых регионах РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

МИД РФ внимательно отслеживает попытки властей Украины повлиять на избирательный процесс в новых регионах России. Об этом заявил посол внешнеполитического ведомства по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, в МИД, в частности, зафиксировали попытки распространения провокационной и фейковой информации со стороны Киева о закрытии избирательных участков.

Ранее стало известно, что Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам других стран, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с проведением Россией президентских выборов в новых регионах, призвав выступить с осуждением и усилить санкционное давление на Москву.

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