В МИД увидели попытки Украины повлиять на выборы в новых регионах России

Мирошник: Украина пытается повлиять на избирательный процесс в новых регионах РФ

МИД РФ внимательно отслеживает попытки властей Украины повлиять на избирательный процесс в новых регионах России. Об этом заявил посол внешнеполитического ведомства по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, в МИД, в частности, зафиксировали попытки распространения провокационной и фейковой информации со стороны Киева о закрытии избирательных участков.

Ранее стало известно, что Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам других стран, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с проведением Россией президентских выборов в новых регионах, призвав выступить с осуждением и усилить санкционное давление на Москву.