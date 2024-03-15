ВСУ обстреляли село в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Гоголевка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гоголевка Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он отметил, что никто из мирных жителей не пострадал. По сведениям главы, оказались повреждены три дома: осколками были посечены фасады, заборы и хозяйственные постройки, выбиты окна.

«Также перебита газовая труба. Обязательно окажем помощь собственникам в ремонте имущества», — написал Старовойт.

14 марта губернатор рассказал, что украинские диверсанты пытались прорваться в курское село Теткино, но все было тщетно.

Он подчеркнул, что российские пограничники не позволили противнику осуществить задуманное. Старовойт на фоне всей ситуации призвал жителей Курской области сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.