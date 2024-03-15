В России закупят сельхозпродукцию про запас для поддержания цен

Премьер Мишустин сообщил о выделении 7 млрд рублей для закупок зерна про запас

Из бюджета России в этом году будет выделено семь миллиардов рублей дополнительно для закупок сельхозпродукции в рамках интервенционного фонда. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Telegram-канал правительства.

По его словам, средства позволят удержать цены от чрезмерного падения и сохранить рентабельность хозяйств. Также для помощи аграриям используется целый комплекс мер, в том числе субсидии.

Глава правительства напомнил, что в целом стоит задача не только стабилизировать цены, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленность. Вместе с тем Мишустин поручил Минсельхозу контролировать, насколько эффективно будут расходоваться деньги.

В ноябре прошлого года президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин указал, что помощь, которую государства выделяет хлебопекарной отрасли, недостаточна на фоне изношенности производственных фондов и высокой ключевой ставки. Он подчеркнул, что без дополнительной поддержки хлебзаводы начнут банкротиться.