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17:04, 15 марта 2024Моя страна

Жители Ростовской области смогут увидеть огромную комету

Над Ростовской областью будет видна комета, пролетающая над Землей раз в 70 лет

Фото: NASA / Globallookpress.com

Жители Ростовской области смогут увидеть огромную комету, пролетающую над Землей раз в 70 лет. Об этом сообщает издание Donday.

Уточняется, что космическое тело 12Р Понса-Брукса можно будет разглядеть в середине апреля с помощью бинокля. Диаметр его ядра достигает 30 километров. Последний раз комета была в Солнечной системе в 1954 году, а в следующий раз вернется в нее в 2095 году.

Как рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Демин, 12Р Понса-Брукса уже активно наблюдают по всему миру. Он отметил, что максимума яркости комета достигнет к середине апреля 2024 года.

«В этот момент она будет видна в виде диффузного туманного пятна блеском около 4-й звездной величины с явно выраженным хвостом», — пояснил Демин.

В декабре 2023 года самая известная комета в истории — комета Галлея — достигла самой удаленной точки орбиты и направилась в сторону Земли. После достижения афелия комета впервые за 38 лет начнет увеличивать орбитальную скорость.

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      Марк Успенский
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