Sky News: главой правительства Уэльса впервые станет темнокожий политик

Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик — 50-летний Воан Гетинг будет утвержден на должность первого министра региона в среду, 20 марта. Об этом пишет Sky News.

Уточняется, что Гетинг победил в борьбе за лидерство в Лейбористской партии Уэльса, набрав 51,7 процента голосов. Он сменит 69-летнего Марка Дрейкфорда, который занимал должность главы правительства с 2018 года и объявил о намерении уйти в отставку в декабре 2023 года.

Лейбористская партия имеет 30 из 60 мест в парламенте Уэльса.

Ранее издание The Telegraph сообщало о предложении властей Уэльса снести памятники «старым белым мужчинам» в целях отражения «правильного исторического повествования».