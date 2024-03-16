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16:41, 16 марта 2024Мир

Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик

Sky News: главой правительства Уэльса впервые станет темнокожий политик

Фото: Rebecca Naden / Reuters

Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик — 50-летний Воан Гетинг будет утвержден на должность первого министра региона в среду, 20 марта. Об этом пишет Sky News.

Уточняется, что Гетинг победил в борьбе за лидерство в Лейбористской партии Уэльса, набрав 51,7 процента голосов. Он сменит 69-летнего Марка Дрейкфорда, который занимал должность главы правительства с 2018 года и объявил о намерении уйти в отставку в декабре 2023 года.

Лейбористская партия имеет 30 из 60 мест в парламенте Уэльса.

Ранее издание The Telegraph сообщало о предложении властей Уэльса снести памятники «старым белым мужчинам» в целях отражения «правильного исторического повествования».

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      Олеся Мицкевич
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