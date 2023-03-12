Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 12 марта 2023Мир

Власти Уэльса предложили убрать статуи «старых белых мужчин»

The Telegraph: власти Уэльса предложили убрать памятники «старым белым мужчинам»

Фото: Don Jackson-Wyatt / Global Look Press

Власти Уэльса предложили снести памятники «старым белым мужчинам» в целях отражения «правильного исторического повествования». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на документ.

Авторы материала привели в пример статуи адмирала Нельсона и первого герцога Веллингтона Артура Уэлсли. По информации издания, прославляющие «могущественных, пожилых, крепких белых мужчин» исторические статуи могут быть «оскорбительными» для современного общества.

Власти заявили, что люди могут воспринимать такие памятники как память об «агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи», пишет газета, подчеркивая, что эти статуи не отображают разнообразие и производят впечатление, что ценятся только достижения влиятельных белых мужчин.

Ранее директор департамента охраны культурного наследия киевской городской государственной администрации Александр Никоряк сообщил, что в рамках декоммунизации в украинской столице хотят снести сотни памятников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Киеву из-за акций протеста в Европе
Костя Цзю отреагировал на поражение Петра Яна в UFC
Пентагон заявил об опережении Китаем России по гиперзвуковому оружию
Наездник закрывающегося в Москве ипподрома ответил на слух о судьбе лошадей
В США испытают гибкую ракету
Львова-Белова заявила о соглашении по возвращению 200 российских детей из Сирии
КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
Бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части «бахмутской азовстали»
Премьер Грузии указал на заслуженный страной статус кандидата в члены ЕС
Посол Судана пообещал беспристрастное расследование дела россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.