Власти Уэльса предложили убрать статуи «старых белых мужчин»

The Telegraph: власти Уэльса предложили убрать памятники «старым белым мужчинам»

Власти Уэльса предложили снести памятники «старым белым мужчинам» в целях отражения «правильного исторического повествования». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на документ.

Авторы материала привели в пример статуи адмирала Нельсона и первого герцога Веллингтона Артура Уэлсли. По информации издания, прославляющие «могущественных, пожилых, крепких белых мужчин» исторические статуи могут быть «оскорбительными» для современного общества.

Власти заявили, что люди могут воспринимать такие памятники как память об «агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи», пишет газета, подчеркивая, что эти статуи не отображают разнообразие и производят впечатление, что ценятся только достижения влиятельных белых мужчин.

Ранее директор департамента охраны культурного наследия киевской городской государственной администрации Александр Никоряк сообщил, что в рамках декоммунизации в украинской столице хотят снести сотни памятников.