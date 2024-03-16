В Крыму обвинили Запад в двойных стандартах из-за отказа признать референдум

Отказ Запада признать проведенный в 2014 году референдум, ознаменовавшийся воссоединением полуострова с Россией, является воплощением двойных стандартов. Об этом заявил глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что позиция Запада — «в любом случае вредить и не признавать». «Есть двойные стандарты и этот стандарт в полном объеме относится к оценке крымских событий с их стороны», — прокомментировал политик.

По его словам, все понимают, что в процедурном, процессуальном и правовом плане референдум был абсолютно легитимным.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что решение о проведении референдума в Крыму было принято, чтобы предотвратить трагические события, подобные произошедшим в Донбассе. По словам главы государства, конечная цель референдума заключалась в том, чтобы дать людям возможность выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше.