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23:42, 16 марта 2024Россия

В Крыму прокомментировали отказ Запада признать референдум

В Крыму обвинили Запад в двойных стандартах из-за отказа признать референдум
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Отказ Запада признать проведенный в 2014 году референдум, ознаменовавшийся воссоединением полуострова с Россией, является воплощением двойных стандартов. Об этом заявил глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что позиция Запада — «в любом случае вредить и не признавать». «Есть двойные стандарты и этот стандарт в полном объеме относится к оценке крымских событий с их стороны», — прокомментировал политик.

По его словам, все понимают, что в процедурном, процессуальном и правовом плане референдум был абсолютно легитимным.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что решение о проведении референдума в Крыму было принято, чтобы предотвратить трагические события, подобные произошедшим в Донбассе. По словам главы государства, конечная цель референдума заключалась в том, чтобы дать людям возможность выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше.

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      Марина Совина
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