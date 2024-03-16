Тренер «Реала» оценил игру украинского вратаря команды

Анчелотти заявил, что украинский вратарь Лунин придает уверенности «Реалу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру украинского вратаря команды Андрея Лунина. Его слова приводит журналист Марио Кортегана в соцсети Х.

По словам специалиста, у голкипера все получается. «Мы нашли очень надежного вратаря, который придает нам уверенности», — заявил Анчелотти. Он также отметил, что пока не знает, станет ли снова Тибо Куртуа основным вратарем сливочных после того, как восстановится после травмы.

В июне 2020 года Александр Петраков, занимавший пост главного тренера юношеской сборной Украины, заявил, что у Лунина есть хорошие перспективы в «Реале». Он отмечал, что голкиперу по силам выиграть конкуренцию у Куртуа.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб 22 матча во всех турнирах.