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22:00, 16 марта 2024Спорт

Тренер «Реала» оценил игру украинского вратаря команды

Анчелотти заявил, что украинский вратарь Лунин придает уверенности «Реалу»

Фото: Panoramic / Global Look Press

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру украинского вратаря команды Андрея Лунина. Его слова приводит журналист Марио Кортегана в соцсети Х.

По словам специалиста, у голкипера все получается. «Мы нашли очень надежного вратаря, который придает нам уверенности», — заявил Анчелотти. Он также отметил, что пока не знает, станет ли снова Тибо Куртуа основным вратарем сливочных после того, как восстановится после травмы.

В июне 2020 года Александр Петраков, занимавший пост главного тренера юношеской сборной Украины, заявил, что у Лунина есть хорошие перспективы в «Реале». Он отмечал, что голкиперу по силам выиграть конкуренцию у Куртуа.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб 22 матча во всех турнирах.

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      Алексей Гусев
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