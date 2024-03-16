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01:36, 16 марта 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал нанести новые удары по России. Как Москва отвечает на атаки ВСУ?

Владимир Зеленский анонсировал новые удары по территории России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал нанести новые удары по территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Украинский лидер обсудил новые удары по России с военным руководством. По его словам, на совещании были определены «самые уязвимые места». Политик заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удары с «наибольшим уроном».

Глава государства отметил, что с представителями кабмина и оборонно-промышленного комплекса Украины также обсуждались возможности страны по производству высокотехнологичных дронов. Он подчеркнул, что республика обладает таким вооружением, однако оно «должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным».

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Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал трехкратное превосходство ВС РФ над ВСУ в тяжелой артиллерии. По его словам, российские войска каждый день используют тяжелый калибр в 2-3 раза чаще, чем украинские.

Интенсивные боевые действия идут на линии фронта 700-800 километров. Наша сторона использует от 1,5 до 3,5 тысячи снарядов, российская сторона использует от 7,5 до 12 тысяч ежедневно только тяжелого калибра

Михаил ПодолякСоветник главы офиса президента Украины

Попытки атак ВСУ пресечены

Губернатор региона Роман Старовойт ранее сообщил, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.

Также 15 марта Министерство обороны России отчиталось о пресечении всех попыток украинских диверсионных групп прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток. Отмечается, что украинская армия потеряла 1,5 тысячи бойцов, из которых около 500 — безвозвратно. Также российской стороне удалось подбить 18 танков и 23 боевые бронированные машины противника.

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Журналист ВГТРК Павел Зарубин со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу позже сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли еще одну попытку пересечения госграницы России на территории Белгородской области в пятницу, 15 марта.

В пятницу противником была предпринята еще одна попытка пересечения границы в Белгородской области. Она пресечена. 70 процентов личного состава и три танка уничтожены

Павел ЗарубинЖурналист ВГТРК

По его словам, российская разведка получила сведения о готовящихся попытках ВСУ прорваться через границу с РФ в Белгородской и Курской областях за две недели до начала операций.

Путин заявил, что ВСУ пытались помешать выборам президента в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ штурмовали границу России десятками танков и хотели помешать выборам. Так политик прокомментировал атаки украинских военных и диверсионных групп на Белгородскую и Курскую области, которые предпринимались три дня, с 12 по 14 марта.

Целью этих бессмысленных с военной, и преступной с гуманитарной точки зрения акции является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России. Уверен, наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью

Владимир ПутинПрезидент России

Однако ни на одном из направлений украинская армия не имела успеха, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что ВСУ и диверсионные группы за дни боестолкновений потеряли около 60 процентов личного состава, а также половину бронетехники.

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      Марина Совина
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