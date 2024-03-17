В России отреагировали на информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками Москвы

Сенатор Карасин: информацию об оказании помощи ВСУ союзниками РФ надо проверять

Информацию о поставках снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ) союзниками России необходимо проверять, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на публикацию The Wall Street Journal о помощи Киеву дружественных Москве стран.

«The Wall Street Journal, я думаю, выдает желаемое за действительное. Я не исключаю, что американцы и натовцы стараются поощрить всех тех, кто думает о возможности поставок вооружений недружественным нам странам, Украине, чтобы усугубить конфликт. Это надо проверять, это достаточно серьезная тема и нуждается в профессиональном, внимательном подходе. Но бросать такие тезисы — это очередной пример провоцирования новых столкновений, жесткости в идущем украинском конфликте», — сказал сенатор.

Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые союзные России страны поставляют снаряды на Украину. Об этом изданию рассказали несколько чешских чиновников. При этом названия этих государств не называются.

В то же время журналисты отметили, что партнеры Москвы в Азии и Африке отказались отправлять оружие и боеприпасы Украине по просьбе США. Также газета пишет, что основным поставщиком вооружений Киеву остается Вашингтон и государства НАТО.

