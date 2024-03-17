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09:15, 18 марта 2024Россия

Названа лучшая онкобольница Москвы

Ракова: ГКОБ № 1 возглавила рейтинг онкобольниц в 2023 году

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве составили рейтинг онкологических больниц за 2023 год. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Несколько лет назад мы запустили рейтинг якорных онкологических больниц для получения обратной связи от пациентов о работе стационаров и их дальнейшего развития. Пациенты впервые смогли оценивать работу медиков, влиять на нее, получать информацию о клинике и осознанно выбирать, где проходить лечение. В свою очередь больницы на основе мнений пациентов стали развивать здоровую конкуренцию и улучшать свою работу

Анастасия Раковазаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Вице-мэр отметила, что в рейтинге каждый год меняется лидер. В 2023-м список возглавила Городская клиническая онкологическая больница № 1, где ежегодно проходят лечение почти 100 тысяч человек. В этом учреждении за год на семь процентов увеличилось число курсов противоопухолевого лечения, а некоторые операции являются уникальными для всего мира. Больница завершила год с медицинским рейтингом 4,7 балла и оценкой от пациентов 4,4.

«Это отличные результаты, которые вместе с искренней заботой о пациентах помогли больнице возглавить рейтинг», — отметила Ракова.

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В топ-5 также вошли Московская городская онкологическая больница №62 (медицинский рейтинг — 3,3, пациентский рейтинг — 4,2); Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова (4,0/3,4); Городская клиническая больница имени С.П. Боткина (3,2/4,0) и Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» (3,2/2,6).

По сравнению с 2022 годом у пациентов столичных онкобольниц фиксировалось меньшее количество осложнений после хирургического лечения, существенно сократились сроки ожидания начала лечения, а онкологический консилиум проводится быстрее.

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      Марина Совина
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