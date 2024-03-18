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14:43, 18 марта 2024Мир

Американские компании уличили в желании обогатиться от конфликта на Украине

Сенатор Сандерс: компании США видят конфликт на Украине способом обогатиться

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что военно-промышленные компании США видят конфликт на Украине как способ обогатиться. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

«Многие оборонные подрядчики рассматривают конфликт на Украине прежде всего как способ набить собственный карман», — написал Сандерс в статье.

По его словам, компания RTX повысила цены на ракеты Stinger в семь раз с 1991 года. Сенатор назвал это возмутительным ростом цен, который никак не связан с инфляцией, увеличением затрат на производство или прогрессом в качестве продукции. Напротив, Сандерс видит в таких поступках жадность производителей и их желание обогатиться.

Сенатор обратился к Сенату США с просьбой «обуздать» недобросовестных производителей.

Ранее Берни Сандерс назвал последствие победы на выборах в США экс-президента страны Дональда Трампа. По словам сенатора, в случае избрания бывший лидер государства изменит выборный процесс таким образом, чтобы не допустить к следующему голосованию своих противников.

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      Лина Пивоварова
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