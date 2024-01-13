В США назвали последствия победы Трампа на выборах

Сенатор Сандерс: победа Трампа на выборах станет концом демократии

В случае избрания на пост президента США Дональд Трамп изменит выборный процесс таким образом, чтобы не допустить к следующему голосованию своих противников. Такое последствие возвращения экс-главы государства в Белый дом назвал сенатор США от штата Вермонт Берни Сандерс в интервью изданию The Guardian.

«Многие из тех, кто проголосует против Трампа [на выборах в 2024 году], не смогут этого сделать [в 2028 году]. Он затруднит участие молодежи и людей с другим цветом кожи в политическом процессе. Это станет концом демократии», — сказал Сандерс.

Он также дал действующему президенту США Джо Байдену несколько советов, которые помогут ему одержать победу в президентской гонке. Среди прочего, по мнению Сандерса, нынешней администрации стоит честно признать существование проблем, с которыми сталкивается рабочий класс американского общества.

«Мы должны увидеть более агрессивные действия Белого дома в вопросах здравоохранения, жилья, налоговой реформы и высокой стоимости рецептурных лекарств. Если мы сможем заставить президента двигаться в этом направлении, он победит; в противном случае он проиграет», — констатировал Сандерс.

Тем временем Трамп раскритиковал Байдена за организацию ударов по объектам хуситов в Йемене. Он сравнил эту ситуацию с выводом американских войск из Афганистана, который назвал «самым позорным моментом в истории США».