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16:33, 18 марта 2024Культура

Известный американский певец задолжал миллионы долларов казино

Певец Бруно Марс задолжал 50 миллионов долларов казино

Фото: Face to face / Globallookpress.com

Известный американский певец Бруно Марс задолжал миллионы долларов казино в Лас-Вегасе. Об этом пишет Complex.

По словам инсайдеров, сумма долга артиста составляет 50 миллионов долларов. Отмечается, что в 2016 году исполнитель заключил многолетний контракт с компанией MGM Resorts. «По сути, он им принадлежит. Он зарабатывает 90 миллионов долларов в год на сделке, которую заключил с казино, но ему также необходимо возвращать долг», — рассказал источник.

Ранее певец рассказывал о своем пристрастии к азартным играм. Он отмечал, что это началось, когда ему было 19 лет.

Летом 2022 года сообщалось, что канадский рэпер Дрейк выиграл в онлайн-казино 25 миллионов долларов и потом все проиграл.

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      Варвара Кошечкина
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