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18:49, 18 марта 2024Ценности

Наряд Ким Кардашьян в стиле 2000-х назвали нелепым в сети

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимками с парижской Недели моды и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

43-летняя бизнесвумен позировала перед фотографом в многослойном наряде бренда Balenciaga. Знаменитость запечатлели во множестве надетых друг на друга лонгсливах и майках с различным принтом, а также белых легинсах в сочетании с кружевными чулками и высокими носками. В руках она держала сумку марки, а в качестве обуви ей подобрали туфли.

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Подписчики не оценили стиль Кардашьян и назвали ее новый образ нелепым. «Выглядит так, будто ребенок вывалил вещи мамы и начал их примерять», «Зачем столько кофт?», «Какая нелепость», «Ужасный стиль из 2000-х годов», «Только не это», «Похоже на спагетти», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях.

В январе россиянам объяснили возвращение в моду вещей из 2000-х годов. Стилист Евгения Ишуткина заявила, что в основном стилю Y2K подражают зумеры, которые были детьми в 2000-е годы.

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      Карина Черных
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