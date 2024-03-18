Наряд Ким Кардашьян в стиле 2000-х назвали нелепым в сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимками с парижской Недели моды и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

43-летняя бизнесвумен позировала перед фотографом в многослойном наряде бренда Balenciaga. Знаменитость запечатлели во множестве надетых друг на друга лонгсливах и майках с различным принтом, а также белых легинсах в сочетании с кружевными чулками и высокими носками. В руках она держала сумку марки, а в качестве обуви ей подобрали туфли.

Подписчики не оценили стиль Кардашьян и назвали ее новый образ нелепым. «Выглядит так, будто ребенок вывалил вещи мамы и начал их примерять», «Зачем столько кофт?», «Какая нелепость», «Ужасный стиль из 2000-х годов», «Только не это», «Похоже на спагетти», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях.

В январе россиянам объяснили возвращение в моду вещей из 2000-х годов. Стилист Евгения Ишуткина заявила, что в основном стилю Y2K подражают зумеры, которые были детьми в 2000-е годы.