Путин встретился участвовавшими в выборах Даванковым, Слуцким и Харитоновым

Действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин встретился с остальными кандидатами в президенты России — вице-спикером Госдумы от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и представителем КПРФ Николаем Харитоновым. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, все кандидаты прошли в ходе избирательной кампании свой путь. Он подчеркнул, что у каждого человек, а тем более у председателей фракций нижней палаты парламента, свой взгляд на способы достижения общих целей национального развития. «Но цели-то у нас общие, это точно, очевидная вещь», — констатировал президент.