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18:07, 18 марта 2024Россия

Путин встретился с остальными кандидатами в президенты

Путин встретился участвовавшими в выборах Даванковым, Слуцким и Харитоновым

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин встретился с остальными кандидатами в президенты России — вице-спикером Госдумы от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и представителем КПРФ Николаем Харитоновым. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, все кандидаты прошли в ходе избирательной кампании свой путь. Он подчеркнул, что у каждого человек, а тем более у председателей фракций нижней палаты парламента, свой взгляд на способы достижения общих целей национального развития. «Но цели-то у нас общие, это точно, очевидная вещь», — констатировал президент.

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      Константин Лысяков
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