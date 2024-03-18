Раскрыты имена ставших звездами благодаря Пугачевой артистов

Продюсер Рудченко: Укупник и Расторгуев прославились благодаря Пугачевой

Российский музыкальный продюсер Павел Рудченко назвал имена артистов, ставших знаменитыми благодаря исполнительнице Алле Пугачевой. Его цитирует News.ru.

Он подчеркнул, что артистка не занималась активно продюсированием. «По сути, она не лично помогла, а помогли ее мероприятия, куда приглашались артисты: Сергей Зверев, Аркадий Укупник выступали на ее "Рождественских встречах". Они получили благодаря этому огромный толчок в шоу-бизнесе, о них узнали, услышали», — сказал он.

Продюсер также отметил, что Пугачева посоветовала лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву выступать в военной форме. «Алла Борисовна пела песни Игоря Николаева, Ильи Резникова, Александра Шаганова, который был мало кому известен, Игоря Матвиенко, благодаря сотрудничеству с Пугачевой на "Рождественских встречах", где выступал их совместный проект "Любэ", то же самое было с "Иванушками"», — добавил Рудченко.

Ранее певица Лолита Милявская раскрыла влияние Аллы Пугачевой на российскую эстраду. «Она как певица и актриса — фундамент сегодняшней эстрады. Она очень подвинула нашу эстраду вперед», — оценила Милявская вклад Пугачевой.