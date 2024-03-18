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06:38, 18 марта 2024Россия

Российские истребители Су-34 поразили командный пункт ВСУ авиабомбами

МО РФ: Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 по командному пункту и живой силе ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, отметили в ведомстве.

После того, как разведка подтвердила поражение целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в МО РФ.

В ведомстве также сообщили, что российские военнослужащие захватили опорный пункт ВСУ на артемовском направлении. Штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск штурмом овладели украинским опорным пунктом к северо-западу от Артемовска.

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      Марина Совина
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