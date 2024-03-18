Стало известно о продвижении российских войск на авдеевском направлении
Российские войска с боем продвинулись в районе Тоненького на авдеевском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать в районе Бердычей и Орловки, в настоящее время там идут бои.
«Украинское командование вводит новые резервы и активно использует для атак дроны. Российская авиация и артиллерия наносят массированные удары по позициям противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ключевая задача украинских войск на этом направлении — затормозить наступление ВС России и создать новую линию обороны западнее.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что побывал на авдеевском направлении. По его словам, российские войска ведут интенсивный огонь из артиллерии и используют дроны для наступления.