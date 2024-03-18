Суд взыскал с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей

Суд взыскал с актера Джигурды и его жены 500 тысяч рублей по делу о наследстве

Суд взыскал с актера Никиты Джигурды и его жены Марины Анисиной 500 тысяч рублей по делу о наследстве подруги артиста, предпринимательницы Людмилы Браташ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Актер утверждал, что бизнесвумен завещала ему три квартиры в Москве, одно жилье в Париже и вклады с процентами в одном из столичных банков. По словам Джигурды, об этом говорилось в завещании Браташ.

Судебная тяжба, в которую включилась сестра Браташ Светлана Романова, длилась несколько лет. Джигурда не смог предоставить оригинал завещания, у него имелась только копия. В 2022 году суд встал на сторону Романовой. Женщина подала иск на 800 тысяч рублей против актера на возмещение судебных расходов. Сейчас Джигурде и его супруге необходимо выплатить полмиллиона.

Ранее Джигурда устроил дебош в офисе букмекерской компании.