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19:14, 18 марта 2024Культура

Суд взыскал с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей

Суд взыскал с актера Джигурды и его жены 500 тысяч рублей по делу о наследстве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Суд взыскал с актера Никиты Джигурды и его жены Марины Анисиной 500 тысяч рублей по делу о наследстве подруги артиста, предпринимательницы Людмилы Браташ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Актер утверждал, что бизнесвумен завещала ему три квартиры в Москве, одно жилье в Париже и вклады с процентами в одном из столичных банков. По словам Джигурды, об этом говорилось в завещании Браташ.

Судебная тяжба, в которую включилась сестра Браташ Светлана Романова, длилась несколько лет. Джигурда не смог предоставить оригинал завещания, у него имелась только копия. В 2022 году суд встал на сторону Романовой. Женщина подала иск на 800 тысяч рублей против актера на возмещение судебных расходов. Сейчас Джигурде и его супруге необходимо выплатить полмиллиона.

Ранее Джигурда устроил дебош в офисе букмекерской компании.

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      Мария Рюрикова
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