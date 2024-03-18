В Дагестане заочно арестовали двух воюющих на стороне Украины россиян

Суд Махачкалы заочно арестовал двух воюющих за ВСУ россиян по статье о госизмене

Суд Махачкалы заочно арестовал двух россиян, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве иностранных наемников. Им предъявили обвинения по статье о госизмене, рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, передает РИА Новости.

«Согласно постановлениям суда от 18 марта 2024 года, с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента их фактического задержания двое уроженцев Республики Дагестан будут заключены под стражу сроком на два месяца», — уточнила Мамаева.

Следствие выяснило, что мужчины переехали на Украину в 2012 и 2017 годах. После начала специальной военной операции (СВО) они вступили в ряды добровольческого военного формирования иностранных наемников в ВСУ «в целях противостояния Вооруженным силам РФ». С тех пор они принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

Также постановлениями управления ФСБ РФ по Дагестану обвиняемых объявили в международный розыск.

Ранее в Карелии суд дал 9 лет студенту Андрею Васюренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за госизмену и призывы воевать за ВСУ. Заседание, на котором подозреваемый признал свою вину, проходило в закрытом режиме.