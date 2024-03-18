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19:01, 18 марта 2024Силовые структуры

В ДНР приговорили к срокам десять бойцов «Азова» за обстрелы жилых домов

ГП: ДНР вынесли приговор десяти бойцам «Азова» за обстрел жилых домов

Фото: Главная военная прокуратура

В Донецкой народной Республике (ДНР) вынесли приговор десяти бойцам украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявшим из минометов жилой массив. Об этом «Ленте.ру» сообщили Генпрокуратуре России.

Леонид Глущенко, Олег Пономаренко, Евгений Горяйнов, Константин Олейников, Вадим Цолан, Сергей Щепкив, Николай Щербатов, Ян Сергиенко, Илья Воронович и Артем Филин признаны виновными по части 3 статьи 30, пунктов «а,е,ж,л» части 2 статьи 105 («Покушение на двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы»), части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») Уголовного кодекса РФ. Они получили от 26 до 27 лет колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 25 февраля по 19 марта 2022 года по приказам вышестоящего военнослужащего фигуранты обстреляли из 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 жилые дома и социально-значимые объекты гражданской инфраструктуры в Мариуполе. Было сделано более пятисот минометных выстрелов, которые повредили пять домов. Ущерб собственникам оценили в три миллиона рублей. Отмечается, что всем гражданам удалось спастись, спрятавшись в укрытиях.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к 29 годам колонии строгого режима бойца «Азова» Максима Юхимчука за приказ об обстреле жилых домов из гаубицы и пушки.

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      Екатерина Кашурникова
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